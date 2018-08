Die Lechwerke (LEW) nehmen erste durch das "Bundesprogramm Ladeinfrastruktur" geförderte Gleichstrom-Schnellladestation und eine Wechselstrom-Ladesäule in Betrieb - weitere Ladestation folgt. Das Angebot an Lademöglichkeiten für Elektroautos wurde in Schongau deutlich ausgebaut. Im Gewerbegebiet Lerchenfeld nahe der B17 ging die erste von 18 neuen LEW-Gleichstrom-Schnellladesäulen in Betrieb, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...