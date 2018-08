Steinhausen - Die Hapimag Unternehmensgruppe weist im ersten Halbjahr 2018 ein Betriebsergebnis von EUR 8.3 Mio. aus. Das positive Resultat ist darauf zurückzuführen, dass sowohl die Belegung, als auch der Umsatz in den Resorts zugenommen hat und Massnahmen zur Kostensenkung greifen. Insgesamt ist der Umsatz um 10.5 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Die Belegung in den rund 60 Hapimag Resorts stieg in den ersten sechs Monaten dieses Jahres auf 71.8 % (Vorjahr: 67.7 %). Insgesamt wohnten 197'772 Gäste in den Resorts, was einer Zunahme um 12.6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Zunahme der Belegung ist unter anderem auf die ...

