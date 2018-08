Mitte Juni kündigten die Photovoltaik-Unternehmen aus den USA die Übernahme an. Zugleich schlossen Enphase und Sunpower einen exklusiven Liefervertrag.Enphase Energy hat nach eigenen Angaben am Donnerstag die Übernahme des Geschäfts mit Microwechselrichtern von Sunpower abgeschlossen. 25 Millionen US-Dollar in bar und 7,5 Millionen Aktien an Enphase erhielt der US-Photovoltaik-Hersteller dafür. Der Abschluss sei vor dem eigentlichen Zeitplan erfolgt, erklärte Enphase-Vorstandschef Badri Kothandaraman. Er gehe davon aus, dass bereits im vierten Quartal Microwechselrichter "IQ 7XS" im größeren Maßstab ...

