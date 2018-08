Der chinesische Photovoltaik-Hersteller wird die multikristallinen Solarmodule in den kommenden Monaten nach Spanien bringen. Bis Ende 2019 soll der Solarpark am Netz sein, der eine Gesamtleistung von 500 Megawatt haben soll.Trina Solar Ltd. ist mit der Lieferung von 167 Megawatt Solarmodule für ein Photovoltaik-Projekt in Spanien beauftragt worden. Die ACS-Gruppe und ihre Tochter Cobra bauen den Solarpark, der zu den größten in Europa gehört, in der Provinz Murcia. Auf einer Fläche von 1000 Hektar wollen sie demnach ein Photovoltaik-Kraftwerk mit 500 Megawatt Gesamtleistung bis Ende 2019 errichten, ...

