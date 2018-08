Der Verkaufsdruck bleibt gegenüber der Gemeinschaftswährung erhalten und so notiert der EUR/USD zum Ende der Woche am unteren Ende der jüngsten Range von 1,1440/35. EUR/USD findet eine Unterstützung in der Nähe der 1,1430 Das Paar bleibt am Freitag im negativen Bereich, da die Stimmung gegenüber dem Greenback gut ist. Das Paar konnte die negative Stimmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...