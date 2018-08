Heute ist die türkische Lira nur noch etwas mehr als halb so viel wert wie Anfang des Jahres. Wie kam es dazu und wie könnte es weitergehen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

An diesem Freitag hat die türkische Lira einen vorübergehenden Tiefstand erreicht. Für einen Euro bekam man sieben türkische Lira. Anfang des Jahres waren es noch vier Lira. Die Türkei steckt in einer Finanzkrise, die sich zu einer Wirtschaftskrise auszuweiten droht. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie kam es dazu?Kann ein Pfarrer eine Wirtschaftskrise verursachen? Zumindest hat er sie ausgelöst. Beim dramatischen Verfall der türkischen Lira spielt der amerikanische Pastor Brunson eine wichtige Rolle. Brunson sitzt seit bald zwei Jahren in einem türkischen Gefängnis (seit kurzem steht er nur noch unter Hausarrest). Vorgeworfen werden ihm sowohl Unterstützung der PKK als auch der Gülen-Bewegung. Der Vorwurf wirkt absurd - auch weil sich beide Organisationen spinnefeind sind. In den letzten Wochen aber forderte die US-Regierung immer vehementer die Freilassung des Pastors. Ankara dagegen verwies darauf, man sei schließlich ein Rechtsstaat mit unabhängiger Justiz - eine Behauptung, die in letzter Zeit arg an Glaubwürdigkeit gelitten hat. Eine Eskalationsspirale kam in Gang, Washington drohte mit Sanktionen, Ankara drohte zurück. Geschehen ist bisher kaum etwas - die Vermögen zweier türkischer Minister wurden beschlagnahmt, doch die beteuern, nicht einen Cent in den USA zu haben. Doch die psychologische Wirkung ist verheerend.

Was steckt dahinter?Der Streit um den Pastor trifft die Türkei zu denkbar schlechtesten Zeitpunkt und an verwundbarster Stelle. Da das Land seit Jahren mehr importiert (vor allem Energie aus Russland), als es exportiert, ist die Türkei auf einen stetigen Zustrom von ausländischen Kapital angewiesen. Um eine Wirtschaftskrise zu vermeiden, hatte Ankara in den beiden vergangenen Jahren mittels eines Kreditgarantiefonds viel Geld in die Wirtschaft gepumpt. ...

