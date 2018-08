Am Montag steht die türkische Lira wieder im Fokus der Märkte und so setzte die Währung ihre Talfahrt gegenüber dem US-Dollar fort. Der jüngste Rückgang beruht überwiegend auf den Streit mit den USA, da der amerikanische Pastor Andrew Brunson in der Türkei wegen Terrorismus angeklagt wurde. Hinzu kommt die wachsende Besorgnis über den Einfluss des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...