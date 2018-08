Die Gesamtinflation in den USA liegt im Bereich von 3%, während die Kerninflation ihren höchsten Stand seit 2008 erreicht hat. Zusammen mit einem starken Arbeitsmarkt und einem soliden Wirtschaftswachstum dürfte dies die Fed in diesem Jahr auf Kurs halten, so die Experten der ING. Wichtige Zitate Die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisinflation ...

