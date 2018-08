Am 2. Spieltag in der 2. Liga hat der FC St. Pauli gegen Darmstadt 98 mit 2:0 gewonnen. Richard Neudecker traf in der 52. Minute zum ersten Mal, Christopher Buchtmann legte in der 85. Minute nach.

Chancen gab es auf beiden Seiten, Hamburg war aber von Anfang an besser, Darmstadt fand nur stellenweise ins Spiel. In der Tabelle ist St. Pauli nach zwei Siegen in zwei Spielen damit vorerst Spitzenreiter, während der Stadtrivale HSV noch auf dem letzten Tabellenplatz schmort. "Die Nummer eins der Stadt sind wir", schallte es dementsprechend am Freitagabend durchs Stadion am Millerntor.