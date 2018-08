Die Aixtron Aktie verliert weiterhin an Boden und hat jetzt zu allem Übel auch noch ein neues Verkaufssignal ausgelöst. Die Aktie fällt am Freitag unter die wichtige Hürde bei 11,66 Euro und löst damit das neue Signal aus. Auch die Marke bei 11,41 Euro wurde durchbrochen und konnte nicht für den nötigen Support sorgen. Unabhängig von den wichtigen Indikatoren am Montag sollte der Blickpunkt auf den Widerstand bei 11,03 Euro gerichtet werden. Fällt ...

