Die Analysten von Morgan Stanley haben die Deutsche Bank Aktie abgestuft und damit am Freitag einen Kursrutsch ausgelöst. Nach den Kursgewinnen in den letzten Tagen wurde die Aktie von der US-Investmentbank auf "Underweight" abgestuft. Dies bedeutet, man sollte sein Geld in Aktien im Bankensektor eher in andere Banken stecken, als in die Deutsche Bank. Das Kursziel bleibt unverändert bei neun Euro, also weiterhin deutlich unter dem aktuellen Kurs. ...

