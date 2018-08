Eine Mehrheit der Wehrpflicht-Befürworter in Deutschland will, dass der Dienst auch für Frauen verpflichtend ist. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die Emnid im Auftrag der "Bild am Sonntag" durchgeführt hat.

Dabei befürworten 35 Prozent eine Wehrpflicht für Männer und Frauen, weitere 21 Prozent wollen den Dienst nur für Männer. Insgesamt will somit mehr als jeder Zweite (56 Prozent) die Wehrpflicht zurück. 41 Prozent sind dagegen. Weil die Bundeswehr seit der Abschaffung der Wehrpflicht stark geschrumpft ist, trauen ihr viele nicht mehr zu, Deutschland beschützen zu können.

Weniger als jeder Dritte (30 Prozent) meint, Deutschland könne sich ausreichend gegen militärische Bedrohungen verteidigen. Eine Mehrheit von 60 Prozent glaubt das nicht. Uneins sind sich die Deutschen in der Frage, ob mehr Soldaten die Probleme der Bundeswehr lösen. 48 Prozent glauben, Deutschland sollte seine Truppe verstärken.

44 Prozent sind dagegen. Für die Umfrage wurden am 09. August insgesamt 503 Personen befragt.