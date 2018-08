Am 29.07. hatten wir im RuMaS Express-Service über eine kommende Trading-Chance mit Aixtron berichtet. Der Beitrag hatte folgenden Titel: "Aixtron SE: Geht es nun wieder in die Short-Richtung?" Schauen Sie mal, was wir in diesem Artikel u.a. geschrieben hatten: "Nachdem der Kurs der Aixtron SE Aktie im März dieses Jahres den Preis 19,50 Euro angelaufen hatte, begann eine längere Abwärts-Rallye. Dabei fiel der Preis um etwa 10 Euro. Im Verlaufe dieses ...

