St. Gallen - Die Türkei hat das Vertrauen der Finanzmärkte endgültig verloren. Die Türkische Lira ist schon seit Jahren unter Druck. Hohe Inflationsraten und Zweifel an der Handlungsfähigkeit der Zentralbank haben der türkischen Währung zugesetzt. Die US-Sanktionen gegen zwei Minister der Regierung haben dann den Damm letzte Woche brechen lassen, obwohl sie wirtschaftlich irrelevant sind. Die Lira hat gegenüber dem Dollar seit Ende Juli 30% an Wert verloren.

Das hilft den türkischen Exporteuren, macht aber auch die Importe 30% teurer. Für ein Land wie die Türkei mit einem massiven Leistungsbilanzdefizit von 6% des BIP ist das eine Rosskur, die die Inflation noch weiter in die Höhe treibt und die Wirtschaft an den Rand eines Zusammenbruchs bringt. Das ist ein Desaster für das Land und seine Bevölkerung. Mit einem Anteil der Türkei an der Weltwirtschaft von 1.0% ist der Effekt auf die Weltwirtschaft jedoch gering.

Dennoch haben die Finanzmärkte in Europa am Freitag fast panikartig auf den Wertzerfall der Lira reagiert. Insbesondere der Euro kam arg unter Druck. Gegenüber dem Dollar und dem Franken hat der Euro rund ein Prozent ...

