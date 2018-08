Zürich - Die Aktien des Vermögensverwalters GAM sind mit deutlichen Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Auslöser für die Abgaben ist der am Freitag nach Börsenhluss bekannt gegebene Entscheid, die Anfang August vom Handel ausgesetzten Fonds zu liquidieren. Nach der Suspendierung von Fondsmanager Tim Haywood durch GAM hatten viele Anleger Gelder aus den Fonds der von Haywood verwalteten "Absolute Return Bond-Strategie mit uneingeschränktem Anlageansatz" abgezogen.

GAM sieht für die Anleger mit der Liquidation die Möglichkeit, die Erlöse schneller zu erhalten. Ausserdem werde die Gleichbehandlung sichergestellt. Alle Fondseigner würden periodisch ihre proportionalen Anteile in bar erhalten, sobald diese während des Liquidationsprozesses zur Verfügung stünden, heisst es in dem am Freitag publizierten Brief. Die Liquidation erfolge vorbehältlich der nötigen Genehmigungen von Aufsichtsbehörden und Fondseignern sowie der entsprechenden Fondsbestimmungen.

Von der Liquidation betroffen sind insgesamt neun Fonds. Laut Angaben von Anfang August umfassten die Vermögen der betroffenen Fonds per Ende Juli insgesamt 7,3 Milliarden Franken. Gemäss GAM sind aus dem Verhalten von Haywood für die Kunden "keine materiellen Nachteile" ...

