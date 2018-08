Die Tele Columbus AG ist ein Kabelfernsehen- und Telekommunikationsunternehmen aus Berlin. Die Leistungen werden unter der Dachmarke Pyur angeboten. Das Unternehmen hat etwa 3,6 Millionen Haushalte in seinem Kundenstamm. An den Berlinern ist United Internet mit 25,11 Prozent beteiligt und damit der größte Einzelaktionär. Ein weiterer Großaktionär, der mehr als 3 Prozent am Unternehmen hielt, war James Dinan mit seinem York Capital Management. Der ...

