HeidelbergCement hatten wir in den letzten Monaten nicht mehr auf dem Zettel. Die HeidelbergCement-Aktie hat sich von knapp 96,00 Euro bis auf fast 70,00 Euro reduziert. Bei etwa 70,00 Euro liegt eine charttechnische Unterstützung, die bereits in der Vergangenheit eine Hilfestellung geboten hat. Sollte diese Linie nicht halten, droht ein weiterer Kursrückgang bis in den Bereich um 60,00/65,00 Euro. Nach dem Tief Ende Juli gab es eine Gegenwehr der ...

