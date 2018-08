Im ersten Halbjahr hat der Photovoltaik-Anlagenbauer eine signifikante Umsatzsteigerung verzeichnet. Dazu trugen auch maßgeblich die Aufträge aus der Solarindustrie bei.Die Manz AG hat im ersten Halbjahr ihrem Umsatz um 45 Prozent auf 173,5 Millionen Euro gegenüber dem vorjahreszeitraum deutlich steigern können. Dabei sind die Umsätze in beiden Quartalen ähnlich hoch gewesen, wie der süddeutsche Anlagenbauer am Dienstag veröffentlichte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) des zweiten Quartals sei durch den Kabelbrand am Standort Taiwan belastet gewesen. Das bereinigte EBIT habe bei 0,1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...