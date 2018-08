Im Zuge der Übernahme sollen auch 88 Solarexperten das Team der Green Investment Group verstärken. Nach eigenen Angaben hat die globale Erneuerbaren-Investitionsplattform gemeinsam mit der Muttergesellschaft Macquarie Capital seit 2010 mehr als 15 Milliarden Pfund für Projekte weltweit ausgegeben.Die Green Investment Group (GIG) hat am Dienstag die Übernahme eines Großteils des Photovoltaik-Portfolios von Conergy Asia & ME bekanntgegeben. Der Vertrag umfasse Photovoltaik-Projekte in der Asien-Pazifik-Region, ein Monitoringzentrum sowie Dienstleistungen im Bereich Handel, Technik und Energiespeicher. ...

