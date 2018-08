Der Chartverlauf von Mai 2017 bis November 2017 ist blitzsauber und verlief gradlinig und schnell. Danach begab sich der Kurs über mehrere Monate in eine Seitwärtsbewegung und im Juli gab es am 24.07. und 25.07. bereits zwei Ausbruchsversuche die im Bereich von 92,00 USD abgefangen wurden. Danach setzten Gewinnmitnahmen ein und die Aktie begab sich zurück in die Seitwärtsbewegung, deren unterer Rand bei etwa 82,00 USD verläuft. Nach dem Tief gab ...

