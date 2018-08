CompuGroup Medical hatten wir etwas aus den Augen verloren. Das war aber auch nicht schädlich, wie man an der Kursentwicklung sieht. Nach dem Jahreshoch im Februar mit einem Kurs von 60,30 Euro ging es mit der CompuGroup Medical Aktie bergab und die Aktie landete am 31. Mai bei knapp unter 38,00 Euro. In diesem Bereich gibt es eine charttechnische Unterstützung aus dem Jahr 2016 und die Gegenreaktion war kräftig. Seither zeigt sich ein Aufwärtstrend ...

