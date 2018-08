Am 02.08. hatten wir im Express-Service auf eine Trading-Chance mit Hannover Rück hingewiesen. Der Artikel dazu hatte den Titel: "Hannover Rück SE: Hier könnten die Verkäufer schon bald wieder sehr aktiv werden!" Schauen Sie mal, was wir in diesem Artikel u.a. geschrieben hatten: "Nach dem Preisanstieg von etwa 7,50 Euro in der Hannover Rück SE Aktie, seit Ende Juni bis Mitte Juli dieses Jahres, hatten die Verkäufer wieder das Zepter übernommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...