Nach Ansicht des Handelsministeriums in Peking widersprechen die Importzölle von 30 Prozent auf Photovoltaik-Produkte den internationalen WTO-Regeln. Es sieht zudem die Interessen der heimischen Photovoltaik-Hersteller ernsthaft beschädigt.Das chinesische Handelsministerium will bei der Welthandelsorganisation (WTO) eine Beschwerde wegen der von den USA verhängten Importzölle von 30 Prozent auf Photovoltaik-Produkte einreichen. Dies erklärte ein Sprecher am Dienstag. Am Mittwochmorgen war jedoch noch kein offizielles Dokument zur Beschwerde aus China auf der Website der WTO veröffentlicht. Die ...

