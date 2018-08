Das Volumen liegt erneut bei knapp 182,5 Megawatt. Stichtag für die Gebote für Photovoltaik-Anlagen mit mehr als 750 Kilowatt Leistung ist der 1. Oktober.Die Bundesnetzagentur hat am Mittwoch die neue Ausschreibungsrunde für Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung ab 750 Kilowatt eröffnet. Das Volumen beträgt wie in der Vorrunde erneut 182,479 Megawatt, wie die Behörde veröffentlichte. Der Zubau der Freiflächenanlagen bis 750 Kilowatt war zuvor von dem ursprünglichen Ausschreibungsvolumen von 600 Megawatt jährlich abgezogen worden. Der Stichtag für die Gebote ist der 1. Oktober. In der letzten ...

