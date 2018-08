Das chinesische Photovotaik-Unternehmen erwartet, dass im ersten Halbjahr 2018 der Gewinn von rund 1,2 Milliarden Yuan aus dem Vorjahreszeitraum um 60 bis 70 Prozent zurückgehen wird. Dies veröffentlichte GCL-Poly in einer Börsenmitteilung.Die GCL-Poly Energy Holdings Ltd. veröffentlichte am Montag eine sogenannte Gewinnwarnung. Demnach rechnet der chinesische Polysilizium-Hersteller damit, dass die Gewinne im ersten Halbjahr 2018 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 60 bis 70 Prozent auf rund 360 bis 480 Millionen Yuan sinken werden. Der Rückgang ist in erster Linie auf die "sinkenden Verkaufspreise ...

