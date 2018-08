Zürich - Der Laborausrüster Tecan hat im ersten Halbjahr 2018 deutlich mehr umgesetzt als im Vorjahr. Treiber der Steigerung war vor allem das Partnering-Geschäft. Unter dem Strich resultierte auch ein höherer Gewinn. Das Unternehmen bestätigte seinen bisherigen Ausblick für das Gesamtjahr. Gleichzeitig gab die Gesellschaft die Übernahme der amerikanischen NuGen Technologies für 54,5 Millionen US-Dollar in bar.

Mit der Übernahme von NuGen, einem Anbieter von Genom-Sequenzen-Reagenzien der neuesten Generation (NGS), betrete man ein neues Wachstumsfeld, teilte Tecan am Donnerstag mit. Der bezahlte Preis von 54,5 Millionen US-Dollar entspricht den Angabenzufolge weniger als vier Mal dem erwarteten Umsatz 2018 von NuGen. Tecan erwartet eine Verdreifachung des NuGen-Umsatzes bis 2023.

Tecan geht derzeit davon aus, dass die Akquisition bereits in den kommenden Wochen abgeschlossen werden kann. Damit könnten zusätzliche Umsätze in Höhe eines niedrigen einstelligen Millionenbetrags in Schweizer Franken verbucht werden, hiess es weiter. Ebenso würden für das Geschäftsjahr 2018 erste Integrationskosten in Höhe eines niedrigen einstelligen Millionenbetrags in Schweizer Franken erwartet.

Zusammen mit der Margenminderung, ...

