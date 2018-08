Zürich - Fast die Hälfte der befragten Millennials wünscht sich eine einzige Banking App, über die sich alle Finanzprozesse auslösen lassen - auch banken- und kontenübergreifend. Und für mehr als ein Viertel der Millennials ist ein schneller Zugang zum Online Banking das entscheidende Kriterium für die Wahl der Bank. Bereits 80 % der Befragten erledigen alltägliche Dienstleistungen wie Überweisungen online. Der Anteil der Mobile-Banking-Kunden liegt insgesamt bei 43,6 %. Dass Banking Apps nichts kosten sollen, finden mehr als zwei Drittel der befragten Millennials.

Online Banking ist längst im Alltag der Millennials angekommen. Wie digital die Schweizer Millennials sind und was sie von ihrer Bank erwarten, hat der Softwareanbieter CREALOGIX mit dem Marktforschungsinstitut Censuswide erfragt. 80 % der Befragten geben an, alltägliche Dienstleistungen wie Überweisungen und die Abfrage des Kontostands online zu erledigen. Für mehr als ein Viertel (27,3 %) ist ein schneller Zugang zum Online Banking sogar das entscheidende Kriterium für die Wahl der Bank. 20,7 % wickeln Bankgeschäfte heute ausschliesslich online ab. Allerdings ist es fast genauso vielen Bankkunden (26 %) am wichtigsten, dass die Bank eine Filiale in der Nähe ihres Wohnorts unterhält. Rund 15 % statten ihrer Bank mindestens einmal in der Woche einen Besuch ab während fast 40 % der Befragten die Filiale lediglich alle sechs bis elf Monate ...

