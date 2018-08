Der Schweizer Photovoltaik-Anlagenbauer hat im ersten Halbjahr Umsatz und Ergebnis verbessern können. Doch der Politikwechsel in China und die Handelskonflikte haben zu einem niedrigeren Auftragseingang bei Meyer Burger geführt.Die Meyer Burger Technology AG hat in den ersten sechs Monaten ihr Nettoergebnis wieder in die Gewinnzone gebracht. Dies sei auf die eingeleiteten Kostenoptimierungsmaßnahmen zurückzuführen, darunter die Schließung nicht profitabler Geschäftseinheiten, teilte der Schweizer Technologiekonzern am Donnerstag mit. Demnach verbesserte sich der Umsatz im ersten Halbjahr um neun ...

