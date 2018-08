Die vorläufigen Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Mittwoch um fast -3,5K Kontrakte gefallen ist, während das Endergebnis am Dienstag bei 251.608 Kontrakten lag. Das Volumen fiel gleichzeitig um fast 4,3K Kontrakte. GBP/USD birgt das Potenzial einer Erholung Die bearish Stimmung gegenüber dem Cable bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...