Angesichts der erwarteten Konsolidierungswelle suchen Modulhersteller nach Auswegen: ET Solar hat eine strategische Partnerschaft mit Tunghsu Kangtu vereinbarte, das über ein großes Vertriebsnetz im Ausland verfügt.Im Zuge der Abkühlung des chinesischen Photovoltaik-Marktes gehen Analysten von einer Konsolidierung bei den großen chinesischen Herstellern aus. Eines der wichtigsten Unternehmen hat in dieser Woche eine strategische Partnerschaft für die Erhöhung seiner Modulexporte bekanntgegeben. Der in Nanjing beheimatete Hersteller ET Solar verkündete am Montag, dass er eine Vereinbarung mit dem ...

