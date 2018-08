Jena - Das europäische Sicherheitsunternehmen ESET stellt mit einem erweiterten und aktualisierten Produktportfolio die Weichen für seine weitere Expansion. Mit der neuen Produktgeneration seiner Business-Lösungen greifen die Security-Spezialisten insbesondere den Enterprisemarkt an.

Der größte Produktlaunch der Firmengeschichte umfasst insgesamt acht Lösungen, die Unternehmen jeglicher Größe noch mehr Sicherheit und vereinfachte Administration versprechen.

Security aus der Vogelperspektive managen

Das erweiterte Produktportfolio bietet mehr als die reine Erkennung/Abwehr von Bedrohungen und Verwaltung von Lösungen für Endpoint Security. Vielmehr erhalten Anwender jetzt den übergeordneten Einblick in das "große Ganze": einem umfänglichen IT Security Management, das auch die Vorhersage von Bedrohungen, transparente Auswertung von Bedrohungen sowie umfangreiche Reaktionsmöglichkeiten und Vorfalls-Analysen beinhaltet. Das Lösungs-Angebot bieten alle (security-)technischen Voraussetzungen, um sowohl in SMB als auch im Enterprise-Sektor eingesetzt zu werden.

Dreh- und Administrationspunkt ESET Security Management Center

Als Herzstück der neuen Produktreihe für Unternehmen bezeichnen die Entwickler das brandneue ESET Security Management Center. Dabei handelt es sich um den Nachfolger des bei Kunden beliebten ESET Remote Administrator. Mit der Umbenennung wird vor allem deutlich, dass es sich nicht um ein Remote-Controlling-Tool handelt, sondern um die erste Anlaufstelle zum Thema Sicherheit, Systemmanagement, Reporting und der Integration ...

Den vollständigen Artikel lesen ...