Mit der 750 Kilowatt-Photovoltaik-Anlage will das Unternehmen die neue Technologie erproben. Der Solarpark befindet sich in unmittelbarer Nähe der SMA-Produktionsstätte im hessischen Niestetal.Im Auftrag der SMA Solar Technology AG hat die IBC Solar AG ihren ersten Solarpark mit 1500 Volt-Technologie gebaut. Er befinde sich in der Nähe des SMA-Hauptsitzes im hessischen Niestetal, teilte das Bad Staffelsteiner Unternehmen am Donnerstag mit. Die Photovoltaik-Anlage mit 750 Kilowatt Leistung diene dazu weitere Erfahrungen mit der hohen DC-Spannung zu sammeln, vor allem im Zusammenhang mit Stringwechselrichtern. ...

