Es ist schon ein Trauerspiel an den deutschen Börsen, wenn man sich die Kurse so mancher Unternehmen anschaut, die man früher als "sichere Bank" angesehen hat. Dazu gehört nicht nur die Deutsche Bank, sondern beispielsweise auch Daimler. Der Kurs ist von 96,07 Euro am 16. März 2015 jetzt bis auf Kurse um gut 55,00 Euro in den Keller gerutscht und hat damit einen Wert erreicht, den man zuletzt im Juli 2016 und davor im Herbst 2013 sehen konnte.Daimler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...