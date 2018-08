Der DAX ist am Freitag fast unverändert in den Handel gestartet. Kurz vor 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 12.235 Punkten berechnet, und damit fast genau auf Vortagesschluss.

Bei der zuletzt heftig eingebrochenen Bayer-Aktie gab es dagegen am Freitagmorgen eine Gegenbewegung nach oben, das Papier war mit einem Plus von 0,5 Prozent an der Spitze der Kursliste. Kräftig bergab ging es zum Handelsstart dagegen für Thyssenkrupp und Infineon. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1385 US-Dollar (+0,09 Prozent).