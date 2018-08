Das britische Photovoltaik-Unternehmen hat eine Vergleichsvereinbarung zu nicht erfüllten Vereinbarungen aus einem langfristigen Waferliefervertrag mit einem Kunden erreicht. Der nicht namentlich genannte Hersteller muss 28,8 Millionen Euro an PV Crystalox zahlen.PV Crystalox Solar plc hat eine Vergleichsvereinbarung mit einem Kunden erreicht. Es geht dabei um nicht erfüllte Verpflichtungen aus einem langfristigen Liefervertrag, wie das britische Photovoltaik-Unternehmen am Freitag veröffentlichte. Der Name des Kunden wird nicht genannt, nur dass es sich um einen der weltweit führenden Photovoltaik-Hersteller ...

