Kellogg ist zurück auf dem Wachstumspfad, Amgen bleibt hoch innovativ, KWS Saat profitiert vom Klimawandel und Campbell Soup bietet renditehaltige Dosenkost. Aktien, Anleihen und Fonds für Privatanleger.

Aktientipp 1: Kellogg - Führend bei süß und salzig

Der Legende nach suchten der Arzt John Harvey Kellogg und sein Bruder William Keith im Jahr 1894 eine gesunde Kost für ihre Patienten und ließen gekochten Mais über Nacht stehen. Am nächsten Morgen walzten sie die Masse platt, gaben Zucker und Malz hinzu und entwickelten so aus Zufall eine der beliebtesten Mahlzeiten der Welt: Kellogg's Cornflakes. Heute stellt der Konzern aus Battle Creek im US-Bundesstaat Michigan in 18 Ländern mehr als 50 verschiedene Getreideprodukte her, die in nahezu jedem Winkel der Erde verkauft werden. Erweitert wurde die Produktpalette im Laufe der Jahre um Snacks. Der 2,7 Milliarden Dollar schwere Kauf der Chipsmarke Pringles von Procter & Gamble machte Kellogg 2012 zum weltweit zweitgrößten Anbieter von salzigen Snacks.

Auf Kritik an hohem Zucker-, Salz- und Fettgehalt hat Kellogg reagiert. Zum gesünderen Image passt auch, dass der seit Oktober 2017 amtierende CEO Steven A. Cahillane zuvor das Gesundheits- und Wellnessunternehmen Nature's Bounty geleitet hatte.

2017 war für Kellogg ein Jahr des Umbaus. So wurde der Snackvertrieb in Nordamerika dezentralisiert. Die Mitarbeiterzahl sank von über 37.000 auf 33.000. Das war mit Belastungen verbunden. Diese aber sind bald überstanden. Die Zeichen stehen wieder auf Wachstum, vor allem in den Schwellenländern. Der Anteil Asiens und Lateinamerikas am Umsatz ist noch gering (18 Prozent), das Wachstumstempo aber besonders hoch. Im Jahresvergleich zogen die Erlöse dort im zweiten Quartal um 30 Prozent an. Gegessen wird immer, auch in Währungskrisen.

Aktientipp 2: Amgen - Rezept gegen schwindenden Patentschutz

Amgen bietet Anlegern etwas, das in der Biotechbranche selten ist: Das Unternehmen ist bei der Entwicklung neuer Medikamente führend und erzielt zugleich hohe Gewinne. Bei neun neuen Wirkstoffen und Anwendungen ist die Entwicklung so weit fortgeschritten, dass in den nächsten Jahren Markteinführungen möglich sind. Darunter sind Medikamente gegen Massenleiden wie Asthma oder Knochenschwund.

Ein besonderer Vorteil für Amgen ist, dass gentechnisch hergestellte Medikamente oft zur Bekämpfung verschiedener Krankheiten eingesetzt werden können. Amgens wichtigstes Medikament Enbrel, ein Klassiker gegen Gelenkentzündungen, wird vermehrt auch in der Krebsbehandlung eingesetzt. Selbst wenn Enbrel je nach Region und Einsatzgebiet Patentschutz verliert, wird der Umsatz mit dem Medikament nur langsam zurückgehen und Amgen damit noch auf Jahre hinaus Milliardenumsätze erzielen.

Neue Medikamente gleichen den Rückgang mehr als aus. Prolia (gegen Knochenschwund) erzielte allein im Frühjahrsquartal 610 Millionen Dollar Umsatz, plus 21 Prozent. Cholesterinsenker Rapatha kam sogar auf 78 Prozent Wachstum. Dass es absolut gesehen bisher erst 148 Millionen Dollar Quartalsumsatz sind, ist kein Nachteil, sondern verdeutlicht die Wachstumschance: In zwei Jahren könnte Rapatha mit mehr als einer Milliarde Dollar Jahresumsatz Blockbuster-Status erreichen. Soeben die Zulassung in der EU erhielt das mit dem Schweizer Pharmakonzern Novartis entwickelte Migränemedikament Aimovig. In den USA wird es seit Frühjahr eingesetzt, die Nachfrage ist rege.

Aktientipp 3: KWS Saat - Gewinne züchten

Auf der Welt wollen immer mehr Menschen immer mehr essen, aber die verfügbaren landwirtschaftlich nutzbaren Flächen sind begrenzt. Neue Felder bringen weniger Ertrag wegen schlechterer Bodenqualität, bestehende Flächen gehen durch Bodenschäden verloren. Klimaforscher sagen eine Zunahme von Dürreperioden, Überschwemmungen und Naturkatastrophen voraus. Zwar hat der verstärkte Einsatz von Pestiziden, Düngern und Landmaschinen die Produktivität in der Landwirtschaft stark erhöht, doch die Zuwachsraten der Ernteerträge nehmen inzwischen ab.

Der Bedarf an gezielt gezüchteten und resistenteren Nutzpflanzen wird zunehmen. KWS Saat entwickelt seit 1856 ertragreichere Kulturen und robustere Pflanzen. Heute ist die Gruppe mit mehr als 60 Tochtergesellschaften der weltweit viertgrößte Saatguthersteller und in rund ...

