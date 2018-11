Der EUR/GBP erreichte in der vergangenen Stunde sein mehr als 1-Wochenhoch, aber es kam zu einer schnellen Abwärtskorrektur und so findet der Handel nun nur noch knapp über 0,8750 statt. Nach der guten Erholung am Freitag, startete das Paar mit einem bullish Gap in die neue Handelswoche, was den starken Angeboten gegenüber dem britischen Pfund zuzuschreiben ...

