Nach vier Millionen Euro im vergangenen Jahr will die wohl dynamischste und wohlhabendste Region Italien noch mehr Geld für die Förderung von Speichern in Kombination mit privaten und gewerblichen Photovoltaik-Anlagen zur Verfügung stellen.Das Ministerium für Umwelt, Energie und nachhaltige Entwicklung der Lombardei hat angekündigt, weitere drei Millionen Euro an Zuschüssen für die Nutzung von Speichersystemen in Verbindung mit privaten und gewerblichen Photovoltaik-Anlagen bereitzustellen. Die zusätzlichen Mittel seien jedoch nicht für neue Projekte bestimmt, sondern für Antragssteller die 2017 ...

