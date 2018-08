Zürich - Der schweizweit grösste unabhängige Hypothekenvermittler MoneyPark ernennt Leo Spichiger zum neuen Regionalleiter für Zürich. Thomas Dörflinger, Leiter der MoneyPark-Filiale in Basel, übernimmt zusätzlich die Marktgebietsleitung beider Basel. Damit passt MoneyPark seine Strukturen dem weiteren Ausbau der Beratungskapazitäten in der Deutschschweiz an.

Thomas Dörflinger kam Anfang 2017 als Hypothekarexperte von der Raiffeisenbank zu MoneyPark und baute die Filiale in Basel erfolgreich auf. Dörflinger verfügt über mehr als zehn Jahre Finanzerfahrung. Als Marktgebietsleiter für Basel und Baselland verantwortet er künftig neben der Filiale in der Stadt Basel auch die Niederlassung in Gelterkinden und in Möhlin. Er rapportiert direkt an Jörg Müller, Regionalleiter Mitte-West, der die Region seit Anfang 2017 leitet. ...

