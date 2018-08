Yamana Gold gehörte im Rahmen der Ergebnispräsentationen zu den Unternehmen innerhalb der Branchen-Gruppe, die die Marktteilnehmer positiv überrascht hatten. Man hat die Erwartungen der Analysten sowohl beim Ergebnis je Aktie als auch beim Umsatz treffen können. Der Gewinn je Aktie lag im zweiten Quartal 2018 bei 0,20 US Dollar, der Umsatz bei 431,5 Mio. US Dollar. Was jedoch Anleger positiv gestimmt hat, war die über den Erwartungen höhere Produktion.

