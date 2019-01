Die Yamana Gold Inc. ist ein kanadisches Bergbauunternehmen mit Hauptsitz in Toronto. Das Unternehmen ist in der Förderung von Gold, Kupfer und Silber tätig. Das 1980 gegründete Unternehmen ist an der Toronto Stock Exchange, New York Stock Exchange und an der London Stock Exchange gelistet und war zu dem Teil des Aktienindexes S&P/TSX60. Mittlerweile betreibt das Unternehmen rund acht Minen in fünf Ländern. In Argentinien und Kanada hält das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...