Das Bayreuther Photovoltaik-Unternehmen baut sein Portfolio damit um weitere 2,4 Megawatt auf 152 Megawatt aus. Die Zukäufe umfassen drei Dach- und Freiflächenanlagen in Deutschland.Die 7C Solarparken AG hat insgesamt drei Photovoltaik-Anlagen in Deutschland mit einer Gesamtleistung von 2,4 Megawatt von Eon und Esetup gekauft. Damit steige das Portfolio des Unternehmens auf 152 Megawatt, hieß es am Freitag. Zwei der Photovoltaik-Anlagen seien neu installiert worden. Dagegen ist die erworbene Dachanlage in Derching mit 1,1 Megawatt Leistung bereits seit 2010 in Betrieb. 7C Solarparken rechnet damit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...