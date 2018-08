Die ersten Spiele im DFB-Pokal sind ohne Überraschungen geblieben. Darmstadt 98 gewann beim 1. FC Magdeburg mit 1:0, Schalke beim 1. FC Schweinfurt mit 2:0.

Nabil Bentaleb traf in der 23. Minute per Elfmeter, in der 74. Minute sorgte ein Eigentor von Adam Jabiri für die Erhöhung. Auch wenn das Ergebnis dies nicht erwarten lässt, hatte Schalke die Partie außer in der Anfangsphase, in der Schweinfurt noch gut mithalten konnte, die meiste Zeit fest im Griff. Die Partie zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und dem FC St. Pauli musste beim Stand von 1:1 nach 90 Minuten in die Verlängerung.