Erneut schlechte Nachrichten für den arg gebeutelten Steinhoff Konzern. Das Unternehmen hatte 2016 in einem milliardenschweren Deal das US Unternehmen Mattress Firm übernommen. Dieser Deal brachte aber einiges an Problemen mit sich und Mattress Firm scheint nicht wirklich auf die Beine zu kommen. Die meisten der Matratzen-Shops arbeiten unprofitabel und müssen geschlossen werden. Daher könnte das Unternehmen eine Insolvenz anstreben. Diese würde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...