In der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals hat Borussia Mönchengladbach gegen den Fünftligisten BSC Hastedt mit 11:1 gewonnen. Dem in der Bremen-Liga spielenden Verein gelang der Ehrentreffer ganz am Ende des Torreigens in der 88. Minute, der auch gleichzeitig der erste Torschuss war.

Die weiteren Ergebnisse vom Sonntagabend: FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Union Berlin 2:4, TSV 1860 München - Holstein Kiel 1:3.