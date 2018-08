Die Banana Producers Association of Ghana (BPA, Vereinigung der Bananenerzeuger von Ghana) gab bekannt, dass sie offiziell der Vereinigung Afruibana beigetreten ist, um zu helfen, die Interessen der afrikanischen Bananenindustrie in europäischen Institutionen zu verteidigen. Afruibana ist eine Vereinigung unter Kameruner Recht und in Brüssel bei den europäischen Institutionen...

Den vollständigen Artikel lesen ...