In den ersten drei Monaten des Jahres beliefen sich die Ananasexporte aus Costa Rica auf 245 Millionen USD, 18% mehr als in dem gleichen Zeitraum letztes Jahr. Der Menge nach ist der Export des südamerikanischen Landes um 25% gestiegen, von 457.000 Tonnen auf 569.000 Tonnen. Bildquelle: Shutterstock.com Ziel der Exporte 2016 gingen 47% des aus Costa Rica exportierten Wertes an die USA....

