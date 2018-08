Am 29.07. hatten wir zuletzt im RuMaS Express-Service über MTU Aero Engines berichtet. Der Beitrag hatte folgenden Titel: "MTU Aero Engines AG: Wir hatten den richtigen Riecher!" Davor hatten wir am 25.07. über eine kommende Trading-Chance mit MTU berichtet. Der Artikel dazu hatte den Titel: "MTU Aero Engines AG: Gute Handelsmöglichkeit dank vorausgegangener Korrektur". Schauen Sie mal, was wir in diesem Artikel u.a. geschrieben hatten: "Der Preis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...