Nach dem Allzeittief, dass am 29.06. bei 0,071 Euro markiert wurde gab es einen steilen Kursanstieg der die Aktie zunächst bis auf 0,225 Euro nach oben brachte. Danach setzten Gewinnmitnahmen ein und die Aktie setzte ihren Anstieg bis auf 0,247 Euro fort. Innerhalb von drei Handelstagen ging es bis auf 0,1237 Euro nach unten und die Gegenwehr war von kurzer Dauer, bevor sich der Abstieg am Donnerstag bis auf 0,112 Euro fortsetzte. Am Freitag sahen ...

