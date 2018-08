Die 7C Solarparken AG hat in drei weitere PV Projekte in Deutschland investiert, wovon zwei Neubauprojekte sind. In Folge dessen wird das IPP Portfolio des 7C Konzerns auf 152 MWp steigen. Ein Erwerb ist eine in Betrieb befindliche 1,1 MWp Dachanlage in Derching in der Nähe von Augsburg in Bayern. Sie wurde im Jahr 2010 errichtet und ist mit Modulen von AU Optronics und AEG ausgestattet. Weitere Zusammenarbeit ...

